الدبور – من هنا من هذا الفيديو وغيره آلاف الفيديوهات الموجودة في موقع يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي على إختلافها والتي خرجت جميعها من مكان واحد وهو السعودية.

عندما تشاهدها تعلم من أين أتى أبو منشار ابن سلمان، ومن أين أتت فكرة التعذيب و الإعتقال والقتل و الإرهاب السعودي على مدى عقود من الزمن.

عائلة ربت شعبها على القمع والإعتقال والتعذيب والنفي، وأخيرا تقطيع الجسد بواسطة المنشار وفي داخل قنصلية بلاده كما فعلت مع الكاتب جمال خاشقجي، فلا عجب من خروج مثل تلك التصرفات المنافية تماما للدين والإنسانية وكل شيء، واين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فقد صدمَ مقطع فيديو لمواطن سعودي، في المدينة المنوّرة، أطلق كلابه على قطّة لتعذيبها بطريقةٍ وحشيّة، روّاد مواقع التواصل.

وطالب مغرّدون عبر وسم #معذب_القطط_بالكلاب، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبته على فعلته. قبل أن تعلن السلطات السعودية اعتقالها المتهم.

وستقوم السلطات السعودية التي إعتقلت هذا المتوحش بتعذيبه ربما و إهانته، فهي تعالج الإرهاب بإرهاب أكبر منه.