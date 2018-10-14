الدبور – رغم كل ما يحصل في العالم العربي من مصائب ومشاكل، إلى أن فيديو هيفاء وهبي وهي ترقص عارية في حفل زفاف خاص كان أكثر الفيديوهات بحثا في وسائل البحث.

حيث تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أثناء حفل زفاف خاص أحيته، يوم الجمعة، في فندق “فور سيزونز” بالقاهرة.

وأشعلت وهبي الأجواء بحضورها وغنائها، كما لفت الفستان الأخضر بكم واحد وانسادله على ساق واحدة، انتباه العديد من الأشخاص. وخلال الغناء والتمايل والرقص ، كاد الفستان في جزئه السفلي أن يميل بالكامل إلى جهة واحدة، ما دفع الفنانة بسرعة إلى وضع يدها مباشرة عليه وتثبيته.