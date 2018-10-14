الدبور – ولي عهد دبي دخل أخيرا على خط الأزمة التي تمر بها السعودية على أثر قضية إغتيال الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وشوهد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في فيديو يصوره أحد الأشخاص وهو في طريقه، ويسأله عن رأيه في السعودية.

وأجاب الشيخ عن رأيه بالسعودية بعد إغتيال خاشقجي داخل القنصلية وتقطيع جسده فأجاب بقوله بعد تفكير طويل ما نصه حسب ما لسع الدبور من الفيديو:

قال السعودية هي “الأب والأم” بالنسبة لدول الخليج العربي.

ونشر الفيديو على صفحات تابعة للسعودية.

فيديو: ولي عهد دبي: السعودية بمثابة الأب والأم لدول الخليج. – #الإمارات_والسعودية_معا_أبداً pic.twitter.com/8ZwZbKxbpN — هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 14, 2018

وظهر بن راشد في مقطع فيديو آخر، وهو يقول:”الله يحفظ المملكة لنا”. في حملة مضادة أمر بها ابن سلمان لتحويل كفة الأزمة التي تمر بها المملكة إلى حملة حب وتضامن حتى لو مزيفة مع السعودية لتغيير الموضوع واللعب على عقول الناس.