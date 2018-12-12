الدبور – سلطنة عمان لا تسحر أهل الخليج و العرب فقط، بل وصل سحرها لأوروبا وأمريكا، والآن الهند ونجوم الفن في الهند.

فبعد تصريح الممثل الهندي الشهير شاروخان بامنيته بتصوير فلمه القادم في سلطنة عمان، ممثلة هندية مشهورة إختارت سلطنة عمان دون كل دول العالم لتقضي شهر عسلها فيه.

وقد تابع الملايين من محبى النجمة الهندية “بريانكا شوبرا”، حفل زفافها فى أول شهر ديسمبر الجارى، وفستانها المميز الذى حاز إعجاب الكثير من الفتايات ومتابعى الموضة، لكن يبدو أن الزوجين قررا قضاء شهر العسل فى سرية تامة دون الإفصاح عن مكانهما.

حفل الزفاف

لكن النجمة الهندية نشرت لهما صورة على حسابها الشخصى على إنستجرام أثناء وجودهما فى أحد المنتجعات الصحية فى سلطنة عمان، وتعتبر تلك هى أول صورة تجمعهما بعد الزواج، حيث بعد الزوجان عن الأضواء ولم يبديا أى معلومات عن المكان الذى سيكون وجهتهما فى قضاء شهر العسل، لكن بتلك الصورة أزيح الستار عن المكان المتواجدين فيه.

أحد المنتجعات الصحية بخليج زيغى فى سلطنة عمان هو المكان الذى اختاره الزوجان الأشهر لقضاء شهر العسل، حيث اشتهر ذلك المكان بالطبيعة الخلابة، والأجواء الصحية التى تجعله جذابًا للباحثين عن الهدوء والاستجمام، حيث يقع بين الجبال الخطرة على شاطئ ممتد لمسافة ميل بطول 800 متر من أشجار الرمان والتين، ويحتوى على أنشطة صحية مثل التحرك بالدراجات، ورياضة الغوص والرماية والتزلج الهوائى، والغطس أيضًا.

من الممكن أن يكون الأمر غريبًا للبعض أن تختار بريانكا شوبرا مكانا فى دولة عربية، لكن لا يعتبر الأمر جديدًا على متابعيها باستمرار، حيث فى حديث سابق لها قالت إنها عندما تقبل على خطوة الزواج تفضل أن تقضى شهر العسل فى مكان صحى، حيث الهدوء والاستجمام والابتعاد عن اضواء الشهرة التى تؤرقها أينما ذهبت.