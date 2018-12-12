الدبور – أثارت تغريدة شاهين السليطي عن إذاعة قطر وإحتفالها باليوبيل الذهبي، ذكرى مرور ٥٠ عاما على تأسيسها، جنون وغضب الذباب الإلكتروني الإماراتي التابع لعيال زايد.

وقال السليطي وهو العميد السابق في جهاز المخابرات القطرية وأحد المشرفين على التحقيقات مع منفذي الانقلاب الفاشل عام 1996 والذي تم دعمه من قبل دور الحصار، قال في تغريدة محتفلا بمرور ٥٠ عاما على إنشاء إذاعة قطر، ما نصه: “إذاعة قطر احتفلت باليوبيل الذهبي بمرور 50 عام على إنشائها .يخرب بيت #التائهون_في_الأرض وتاريخهم حتى إذاعتنا اقدم من دولتهم .”

واحتفلت إذاعة قطر بمرور ٥٠ عاما على إنطلاقها، وقد إنطلقت قبل تأسيس ما يسمى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسست بالقوة والمال، وما زالت حتى اللحظة تحافظ على وحدة الإمارات بها أيضا بالقوة والمال، حيث تعرض أبو ظبي الأموال للإمارات الفقيرة لتحافظ على وحدتها الآيلة للسقوط بأي لحظة.

وأيضا تستعمل القوة والتعذيب لكل من يخرج برأي يخالف ما يراه بن زايد شيطان العرب.

وأثارت تغريدة السليطي الذي يسبب عقدة تاريخية لهم، غضب بعض الذباب الإلكتروني الإماراتي، خصوصا عندما رد مغرد على السليطي بتغريدة يقول فيها كما لسع الدبور ما نصه: “هذه حقيقة تاريخ إذاعة #قطر أعرق وأقدم من تاريخ #الإمارات،وزيدك من الشعر بيت ياعميد الحصار:فالتاجر اليمني هايل سعيد أنعم رحمه الله قام بإنشاء مصنع بسكويت ابو ولد في #تعز من قبل تأسيس زايد لدولة #الإمارات واليوم #مبز@MohamedBinZayed يدعي تحرير #اليمن ويقلك انتوا مشروكين فيها!”