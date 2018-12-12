الدبور – في سلطنة عمان النساء يتفوقن على الرجال في التدخين، وأمور أخرى أيضا.
نعم هذا ما توصلت له دراسة طبية في السلطنة، بأن النساء في سلطنة عمان يبدأن التدخين قبل الرجال، وذلك في سن 18 عامًا، أي قبل 3 سنوات من الذكور. لافتة إلى أن نحو 8% من العمانيين دخنوا السجائر .
وأشارت الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة العمانية، ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى أن العمانيين يدخنون ما يزيد عن 10 سجائر يوميًّا.
وأظهرت بأن متوسط استهلاك الرجال من السجائر يبلغ نحو 9.2 سيجارة يوميًّا، في حين يقل معدل استهلاك النساء بشكل كبير، إذ يبلغ نحو 2.1 سيجارة فقط.
ووفقًا للدراسة، فإن 15.1% من المواطنين العمانيين هم مدخنون دائمون، في حين تبلغ هذه النسبة بين النساء حوالي 0.4% فقط، وبين الوافدين نحو 13.4%.
ومن ناحية أخرى ، حصدت المرأة العُمانية المرتبة الأولى في تمكين وادماج المرأة وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة المرأة العربية ويتخذ من باريس مقرا رئيسيا له.
وعبرت المؤشرات عن تسارع نمو مساهمة المرأة في قوة العمل وتطور نسب أدماجها في عملية التنمية ، وأشاد التقرير بمعدلات النمو المضطرد في وتيرة مساهمة المرأة العُمانية في سوق العمل اذ وصلت نسبة تواجد المرأة في القطاع الحكومي بواقع 41% بزيادة لافتة للنظر هي 17% وفي القطاع الخاص ارتفعت النسبة الى 27% كما ان عدد الأناث في مؤسسات التعليم العالي بحدود 57% وارتفعت نسبة الطبيبات العُمانيات في القطاع الصحي الى 61% فقد بلغ عدد الطبيبات المواطنات 1166 طبيبة كما أشاد التقرير بمؤشر مهم في معايير قياس مكانة المرأة الأجتماعية وهو انعدام تسجيل قضية ممارسة العنف ضد المرأة تماما فلم تقيد خلال ثلاثة اعوام سابقة أية حالة امام المحاكم .
كما نبه التقرير في احد جوانبه الى معاناة النساء في الاقطار العربية التي حصلت فيها تغييرات وانهيارات سياسية مما سبب في خلق حالة من التشرد والنزوح الداخلي والتهجير في اليمن وسورية والعراق وليبيا كانت المرأة أول الضحايا وطالب المؤسسات والهيئات الدولية بزيادة العناية والاهتمام بالنساء والاطفال في تلك البلدان المتضررة.
22 تعليقات علي “في سلطنة عمان النساء يتفوقن على الرجال في هذا الأمر!!”
من اين لك هذه المعلومه عفوا..ما سمعنا بها من قبل ..نحن اناس تحكمنا الشريعه قبل التقاليد..فاستقوا الخبر..
زين خبرتونا..
لازم نراقب الحرمة من الحين ورايح..
ههههه
مستحيل ما جالي شفت حرمه تدخن بس رجال ايوا 😀
دراسه فاشله لا اساس لها من الصحه
العنوان مجتزأ ولا يعبر عن المضمون لأن الخبر اورد موضوعات اخرى إلا ان يكون المراد تشويه المرأة العمانية وهذا مرفوض من جانبنا كذلك فإن
كذلك فإن الدراسة لا تعبر عن الواقع ولا شك ان العينة غير ممثلة !!
كله كذب الهدف منه تشويه صورة العمانيين
ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية
أتق الله
لا تهرف بما لا تعرف
يا وطن الدبي او الدبور
ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية
عاد سبحان الله انا عمانية ولا عمري شفت عمانية تدخن…. وش هالتخريف جيب مصدر دراستك بالرابط عشان نصدق.. فالحين ف القيل والقال
المصدر مكتوب هو بس لو نقرأ الموضوع مو بس العنوان، ألم تشاهدي هذه الجملة: ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية
مصادر كاذب ولا دليل على هذا المعلومات
ولاكن غير مستغرب على هذا المصادر كله كذب ×كذب جريدة أو موقع (وطن البور +وطن يغراد خارج السراب ) مت اكذب المصادر والهدف منه تشويه سمعة العماني
ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية
عنوان مغرض ومدفوع القيمه بهدف تشويه صورة المرأه العمانيه الكريمه
الوافدات ماليات السلطنه وخصوصآ مقاهي الشيشه
واعتقد من هناك جابوا هالدراسه كلهن وافدات من دول عربيه وقال اوين عمانيات
هذا يوم قال تيك التهايم وانت نايم …
للأسف العنوان غير والمقال غير تماما.. وللعلم الدراسة خطأ ووجب منكم أستقصاء الصدق وعدم نشر أي كلام.. ما الغرض من المقال بالضبط؟!!! الصحيفة نشطت بعد أزمة الخليج والزج بمواضيع تخص السلطنة من بعد والقريب وتعنون بعناوين مهوله!!!! ¿
ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية
الخبر ملخبط
دراسة غبية . فووق يقول ان النساء العمانيات يدخنن ، من متى هذا ؟ وبعدين غير الموضوع لشي ثاني . اعتقد هذي محاولة لتشويه العمانيات . العمانيات كريمات الاصل والحمدلله . عاد ناقصنهن بس التدخين .
الدبور ولا من اسمك ياهذا المره الجايه لما اي حد يبغي يدخن نخليه يستأذن منك عشان تحسبهم زين لا يكون ناسي أحد ما حاسبه بعدين تضيع عليك موسعة جينس المركز الأول
يعني انت كل ماقلولك شي قلت ونشرتها ونشرتها اتقي الله في حق العمانين خاف الله تعال بلي تنشره اي دراسه بدون دليل اذا قصدك العنوان كلنا نعرف نكتب عناوين وننشر مقالات
أنا عمانيه ولم اشاهد في حياتي امرأه عمانيه تدخن مع العلم كنت ادرس في كليه في سكن داخلي هذه الدراسه ليس لها أساس العمانيات كريمات صاحبات اخلاق والانسان يتحرى الصدق والخير في كل ما يكتبه او ينقله
فهو محاسب عليه أن لم يكن فالدنيا ففي الاخرة
إذا كنت صادقا اعرض الدراسه