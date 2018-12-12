الدبور – نشرت ناشطة من سلطنة عمان تسبب الصداع الدائم للذباب الإلكتروني السعودي الإماراتي في تغريداتها، نشرت تغريدة تخاطب فيها الذباب الإلكتروني الذي هاجم السلطنة، وزادت حدة هجومه في الأيام القليلة الماضية، بعد قمة مجلس التعاون الخليجي.

القمة التي زادت دول الخليج تفرقا بفضل الذباب الذي تدعمه السعودية والإمارات لمهاجمة نصف أعضاء المجلس، وهم دول الكويت و قطر وسلطنة عمان.

فهم يعملون على مبدأ من لم يكن تابع لي “كمملكة الريتويت البحرين” فهو بالتالي عدوي، ولا يؤمن بن زايد ولا بن سلمان بالإستقلالية والشراكة، بل التبعية العمياء تماما مثل البحرين.

ونشرت الناشطة العمانية شيماء الوهيبية تغريدة ترد فيها على السعودي سعيد الغامدي الذي هاجم سلطنة عمان واعتبرها تابعة لإسرائيل و إيران في المنطقة، على إعتبار أن السعودية هي من تحارب إسرائيل و إيران من خلال حربها على الشعب اليمني وتدمير إقتصاده والتسبب لشعبه لبجاعة لم يعرف مثلها التاريخ الحديث أبدا.

وقالت شيماء في تغريدة لسعها الدبور من صفحتها ما نصه: “١- صباح الخير سعيد تشيكي لك وللذباب الالكتروني الشقيق في المملكة … طابت مناشيركم بكل خير. نحن لا نتقاضى راتباً لأجل تربيتكم كل يوم، إنما نفعل ذلك لوجه الله تعالى لئلا تستمرون على هذه التربية قولاً وعملاً فيقال ان أخلاق العرب فسدت و بارت”

١- صباح الخير سعيد تشيكي 🐥 لك وللذباب الالكتروني الشقيق في المملكة … طابت مناشيركم بكل خير.

نحن لا نتقاضى راتباً لأجل تربيتكم كل يوم، إنما نفعل ذلك لوجه الله تعالى لئلا تستمرون على هذه التربية قولاً وعملاً فيقال ان أخلاق العرب فسدت و بارت https://t.co/aU4WHbZGLP — 💫🇴🇲 شيماء الوهيبية 🇴🇲💫 (@S__W__H) December 13, 2018

وتابعت شيماء تغريدتها بتغريدة ثانية نصحت بها الغامدي الذي تطاول على سلطنة عمان بقولها ما نصه:” ٢- فعد ورفاقك الى امهاتكم ( أمهاتكم وليس الشغالات ) ليعدن تربيتكم بمكارم الأخلاق بين تربية بالبيت وتعليم بالمدرسة واخلاق بالمسجد وتوقف عن مرافقة الفاسدين الأكبر منك سناً…. والاهم من ذلك ومن اجل صحتك توقف عن تعاطي أقراص الترامادول. خاصة لدى استخدام وسائل التواصل بعدين تعال تكلم”



