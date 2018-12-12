الدبور – أعلن في سلطنة عمان عن خبر وفاة الفنان التشكيلي والنحات المميز في أعماله أيوب ملنج البلوشي، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لم يعرف سببها.

حيث أكد الفنان التشكيلي انور سونيا خبر الوفاة الذي قال انه بسبب وعكة صحية مفاجئة المت به خلال الفترة القصيرة الماضية.

و يعتبر الفنان ملنج أحد رواد فن النحت والتشكيل بالسلطنة، وقد توفاه الله عن عمر ناهز 63 عامًا، وبدأ ملنج رحلته مع النحت في منتصف السبعينات.

وشارك ملنج في لجنة تحكيم جائزة الرؤية لمُبادرات الشباب في نسختها الخامسة لعام 2017، في فئة النحت بمجال الفنون، كما أشرف على تقديم دورات تدريبية ضمن فعاليات الجائزة استهدفت تعريف الشباب المشاركين بأسس النحت وجماليات هذا الفن الرفيع.

وكان الراحل يصف بدايته كما ذكر في لقاءات صحفية عدة، بأنها متواضعة؛ حيث بدأ الاشتغال على خامات الخشب والطين والحديد، إضافة إلى اشتغاله بالفن التشكيلي، محاولاً أن يُصور بعض الأفكار التي تنقلها أعماله النحتية. وقد شارك الفقيد في عدد من المعارض والمهرجانات الدولية والعربية، منها في عام 1983 في معرض التشكيليين العرب بالكويت، والمعرض التشكيلي بلندن، وكلها مشاركات عكست فلسفته الفنية التي تبلورت في أعمال نحتية حازت على إعجاب الكثيرين.

ونُقل عن أيوب ملنج قوله إنَّ مشاركته في مهرجان جرش بالأردن عام 1997 كانت محطة فاصلة في مشواره مع فن النحت؛ حيث لجأ إلى استخدام خامات الجرانيت والرخام، وهذه الخامات من الصعوبة على المرء الاشتغال عليها، لما تتطلبه من مهارة ودقة في الصنع.

وقدم الفنان أيوب ملنج تجربته التجريدية عبر أعماله النحتية التي استخدم فيها خام الرخام الصلب، واستلهم أفكارها من البيئة العمانية ومخزون الذاكرة.