الدبور – على طريقة المستوطنين في فلسطين المحتلة، وما يقومون به من إعتداء على العمال الفلسطينيين الذين أجبرتهم ظروفهم للعمل في المناطق المحتلة، قام سعودي بفتح نار رشاشه على عمال أجبرتهم ظروفهم المعيشية للعمل في السعودية.

حيق قام سعوديًا في العقد الرابع من العمر بفتح نيران سلاح رشاش على عمّال قرب محافظة صامطة، ما أدَّى إلى مقتل اثنين في الحال، وإصابة ثالث إصابة خطرة.

و قد كشفت وسائل إعلام محلية في السعودية عن تفاصيل جديدة في الجريمة التي شهدتها محافظة صامطة صباح اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مصرع اثنين من العمالة الوافدة، وإصابة ثالث تم نقله إلى المستشفى.

وقال أحد أقرباء المصاب الآسيوي (وهو الشخص الثالث) وأُصيب بطلقة في الرأس والقدم، إنهم كانوا في المركبة ينتظرون المشرف وهو من جنسية عربية عندما فوجئوا بطلقات نارية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة المتحدث.

وتم إيقاف الجاني لدى الجهات الأمنية بعد وقت قصير من جريمته وبحوزته السلاح الرشاش للتحقيق بملابسات الواقعة.