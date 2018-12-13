الدبور – فنانة من الإمارات نشرت فيديو إستفز النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي، عندما ظهرت فيه مع صديقتها في أوضاع وحركات غريبة تعبر إما عن شذوذ أو كانت في حالة سكر.

و تسبب مقطع الفيديو للفنانة الإماراتية بدرية أحمد وهي تقوم بحركات غريبة ومريبة مع صديقة لها، بغضب واسع بين ناشطين.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الفنانة بدرية أحمد وصديقتها، وهما تقومان بمد لسانيهما، وتحسس بعضهما البعض في حالة تبدو أكثر قربا للشذوذ الجنسي، فيما بدتا بحالة غير طبيعية، بينما كان شخص آخر يقوم بالتصوير.

وفوجئ ناشطون بالممثلة الإماراتية، وهي تتصرف بطريقة لا تبدو طبيعية، فيما اتهموها بأنها كانت وصديقتها في حالة سُكر، خاصة مع حركاتهما الغريبة، كما تعجبوا من تصرفات الفنانة الإماراتية، خاصة أنها في الخمسينيات من عمرها، وفق تعبيرهم.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ارتدائها الحجاب وخلعها له خلال مدة قصيرة.