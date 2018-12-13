الدبور – قال مراسل صحافي أن قطر تمكنت من شراء أصوات كل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في إشارة للتصويت الذي حصل في المجلس و حمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أبو منشار” المسؤولية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشر مراسل قناة الجزيرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك رائد فقيه، تغريدة تهكمية قال فيها ما نصه: “يبدو أن #قطر تمكنت من شراء أصوات كل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي!#بالاجماع“

في إشارة لما يردده الإعلام السعودي الإماراتي على كل من يقف ضد أي موقف للسعودية أو الإمارات بأن قطر إشترته أو تابع لخلايا عزمي أو الإخوان.

وأثارت تغريدة فقيه ردود متعددة من النشطاء على موقع تويتر، منها المضحك ومنها المبكي، حيث رد معلق على التغريدة ما نصه: “لا يا ابن الحلال مجلس الشيوخ كلهم اخونجيه”

وقال آخر ما نصه: “قطر البعبع الي يخافون منه ويحسبون له ألف حساب .وحفظاً لماء وجهم المهدور يقولون : قطر صغيرة”

وهناك ردود مبكية لدرجة الضحك من شدة الغباء، حيث قال مغرد ردا على فقيه ما نصه: “اذا كانت قطر يمكنها السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي كله فكيف لا تردع بن زايد وبن سلمان في البداية ؟!!!”

ورد مغرد سعودي من الذباب بتعليق أغبى من الأول حيث قال ما نصه فيما لسع الدبور: “وخير ياطير.لو يشترون امريكا كلها .الامر بيد الله ثم الشعب السعودي .محمد بن سلمان قاعد على كبودكم”

وفاز مع الدبور بأكثر تعليق غبي من الذباب، من نشر فيديو يثبت فيه أن جميع محاولات تشويه ومعاقبة سمو الأمير أبو منشار في أمريكا قد فشلت، الفيديو نفسه يستحق جائزة أفضل فيديو غبي، ومن نشره يستحق التكريم في مزبلة التاريخ، فلو قرأ قليلا ما حصل يوم الخميس لعلم أن من الغباء نشر هذا الفيديو في هذا المكان وهذا التوقيت.