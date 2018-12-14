الدبور – يواجه سعودي إعترف بجريمته السجن لمدة ١٨ عاما في أمريكا بتهمة الكذب على السلطات الأمريكية عندما دخل الولايات المتحدة.

و قالت وزارة العدل الأمريكية، إن سعوديا أقر بأنه مذنب أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما الجمعة، بتزوير تأشيرة دخول والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، بشأن حضوره معسكر تدريب للقاعدة في أفغانستان عام2000.



وأضافت الوزارة في بيان أن نايف عبد العزيز الفلاج (35 عاما) اعتقل في شباط/فبراير، ويواجه حكما بالسجن 18 عاما. وسيصدر الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر تقريبا.



وقال البيان إن بصمات الفلاج وُجدت على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة في أفغانستان. وأضاف أنه كان من بين هذه الوثائق طلب انضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان.



وأضاف البيان أنه زعم أن الفلاج دخل في البداية الولايات المتحدة أواخر 2011 بتأشيرة لم تكن تأشيرة هجرة بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية.



وقالت الوزارة إن الفلاج أجاب بشكل كاذب على عدة أسئلة بشأن طلبه للتأشيرة، بما في ذلك ما إذا كان أيد في أي مرة تنظيما إرهابيا.

وحصل الفلاج على شهادة طيران خاصة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، ولكنها أٌلغيت العام الماضي لأن السلطات الاتحادية رأت أن هناك خطرا من قيامه بقرصنة جوية أو إرهاب.