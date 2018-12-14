الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لسعودي يصور أطفاله وهم يطلقون النار من مدفع رشاش في الهواء بطريقة عشوائية وغير مسؤولة.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على حسابها على “تويتر”، مساء الجمعة، أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة نجران، أحالت إلى الجهة المختصة المواطن الذي ظهر مع ولديه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقا لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

وكان المواطن ظهر في فيديو تم تداوله بشكل واسع، وهو يوجه طفليه لإطلاق النار، بشكل خطير في إحدى المناطق في الصحراء على ما بدا في المقطع المصور.

وبعد أن لاحظ الرجل خطورة الوضع ربما، إثر اطلاق أحد الطفلين النار دون توقف في الهواء، حيث بدأ الرشاش معه يميل قليلا نحو الأسفل، طلب منه التوقف، قائلاً:”بس خلاص، وقف”.