الدبور – نشر كاتب صحافي يمني فيديو لفتاة قال إنها فتاة سعودية في حفل في الرياض، قفزت على المغني الأسباني Enrique Iglesias المشهور، وأطبقت عليه بقوة ومن ثم أخذها خلف الستار.

التغريدة والفيديو الذي أثار النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي من الكاتب والصحافي اليمني عباس الضالعي، حيث نشر الفيديو وكتب عليه كما لسع الدبور من صفحته ما نصه:

“حفلة المغني الامريكي إنكري بالرياض أمس وفتاة سعودية لم تستطع تمالك نفسها قفزت عليه تحتضنه بل اطبقت على جسمه كله بفخذيها على وسطه ويديها على رقبته وتشم صدره . وحين جاء الأمن منعهم الفنان من التدخل وغادر بها خلف الستار .”

وبعد بحث أجراه الدبور للمصداقية، إتضح أن للمغني الأسباني فعلا حفل في السعودية كان ليلة أمس في ١٣ من شهر ديسمبر ضمن مهرجان الفورمولا إي الذي يحمل اسم سباق “السعودية للفورمولا إي – الدرعية” 2018، والذي سيُقام للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الرياض.

ولكن فيديو الفتاة مع المغني ليس لفتاة سعودية ولا كان أصلا في السعودية، بل هو حفل قديم كما اتضح من تاريخ نشر الفيديو على موقع يوتيوب، حيث نشر في تاريخ ١٨ من شهر يونيو من عام 2016 ، وكان في أذربيجان وليس السعودية، ولم يكن من الحفل الذي أعلن عنه والمفروض إنه أقيم في ١٣ من هذا الشهر حسب الإعلان، أي يوم الخميس بالأمس.

يشار إلى أنّ الهيئة العامة للرياضة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن طرح تذاكر سباق “السعودية للفورمولا إي – الدرعية 2018” بأسعار تبدأ من 395 ريالًا سعوديًّا، وتصل إلى 10 آلاف ريال بمزايا عديدة، حيث سيشهد الحدث إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة.

ويستطيع حضور الحفلات الغنائية المصاحبة للسباق بشكل حصري حاملي تذاكر سباق الفورمولا، والتي تبدأ بـ395 ريالًا سعوديًّا، فيما يبدأ سعرها بالنسبة للأيام الثلاثة الأولى بـ 950 ريالًا.

تغريدة الضالعي أثارت النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم كشف كذب الفيديو وأن الخصومة لا يمكن أن تصل إلى حد الكذب.

ومع أن مثل تلك الأحداث حصلت فعلا في السعودية من قبل في حفلات الترفيه مع مغني عربي، ولكن نشر فيديو قديم واتهام فتاة سعودية به أمر مرفوض حسب ما جاء في تعليقات النشطاء.

الدبور ينشر لكم التغريدة والفيديو الحقيقي من موقع يوتيوب للتوضيح.

حفلة المغني الامريكي إنكري بالرياض أمس وفتاةسعودية لم تستطع تمالك نفسها قفزت عليه تحتضنه بل اطبقت على جسمه كله بفخذيها على وسطه ويديها على رقبته وتشم صدره . وحين جاء الأمن منعهم الفنان من التدخل وغادر بها خلف الستار . pic.twitter.com/vhCrMZpSnp — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) December 14, 2018

وعلق مغرد بقوله: “يقول المولى عز وجل : إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ .”

وقال آخر ما نصه: “ما أجمل أن نتحرى المصداقية فيما ننشر جتى وإن تعلق الأمر بمن نكره من البشر أو ممن نختلف معهم”

وهنا الفيديو الأصلي من موقع يوتيوب:

ونشرت السعودية مودل روز فيديو للحفل الذي أقيم في السعودية وفيه من التجاوزات أكثر ما فعلت الفتاة: