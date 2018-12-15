الدبور – تم تداول صور على مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة عن أغرب عملية ولادة حصلت في العالم وكانت في سلطنة عمان.

حيث تعسرت ولادة سيدة من عمان، ولم تستطع الولادة بشكل طبيعي مع أن كل المؤشرات الصحية والتحاليل تفيد إنه بإستطاعتها الولادة بشكل طبيعي وبدون تدخل جراحي.

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إلا أن تأخر الولادة إضطر الأطباء للتدخل فورا وإجراء عملية قيصرية، وهنا كانت المفاجأ للطاقم الطبي و للام، فقد كان تسبب تعصر الولادة الطبيعية هو إنها حامل بتوأم، ذكر و أنثى، وأن الأخت تمسك بيد شقيقها بقوة، مما صعب نزول التوأم تباعا كما يحصل في الولادة الطبيعية للتوأم.

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الصورة أذهلت الطاقم الطبي كله، وسبحان الله كيف أن الأخت سندها هو شقيقها، وحتى وهي جنين تمسك بيد شقيقها ولم تتركها.

لا فرق الله بينهما أبدا.. الصورة كما لسعها الدبور من موقع التغريد تويتر.