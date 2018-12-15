الدبور – في سعودية ولي العهد بن سلمان، يسمح لك بفعل كل ما تريد، اشرب الخمر، ارقص تحول شاذ، رفه عن نفسك، إلا أن تنتقد سياسات سمو الأمير أبو منشار، فأنت إذا إخواني مندس، تابع لقطر تريد تدمير دولة التوحيد الوحيدة في العالم.

حفلات الترفيه والنساء و الخمر و الشذوذ، وفتح مكة و المدينة للحفلات الماجنة، كل هذا لا يدمر دولة التوحيد، ولكن من ينتقد أي أمر يخص سمو الأمير حتى لو من بعيد، كما فعل جمال خاشقجي وغيره من معتقلي الرأي، فهو يستحق القتل و التقطيع.

نشر الناشط تركي شلهوب فيديو من السعودية لشاذ سعودي يرقص في حفل للنساء، وكت شلهوب تغريدة لسعها الدبور قال فيها ما نصه:

“هذه هي “السعودية الجديدة” التي يريدونها..وهذا ما يُسمّى بـ #حرية_العبيد..ارقصوا واشربوا الخمر وغنوا وامرحوا كيف شئتم، لكن مَن يفكّر منكم بحرية الرأي أو الكرامة أو الحقوق أو المشاركة السياسية، فالمنشار ينتظره !!”

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هذه هي "السعودية الجديدة" التي يريدونها..

وهذا ما يُسمّى بـ #حرية_العبيد..

ارقصوا واشربوا الخمر وغنوا وامرحوا كيف شئتم، لكن مَن يفكّر منكم بحرية الرأي أو الكرامة أو الحقوق أو المشاركة السياسية، فالمنشار ينتظره !! pic.twitter.com/2I5mFPemnk — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 15, 2018

التغريدة أثارت الذباب الإلكتروني السعودي، الذي شن هجوما على تركي الشلهوب، ومنهم من هدده بالمنشار ومنهم من كذب الفيديو كالعادة وقال إنه في تركيا، لتصبح أعراس تركيا فجأة تلعب الأغاني الخليجية، ونساء تركيا يرتدين النقاب والملابس السعودية.