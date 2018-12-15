الدبور – محلل سياسي عراقي تابع للسعودية، ويدافع عن سياسة ولي العهد السعودي بكل قوة في كل مكان يظهر فيه، خرج على صفحته على موقع تويتر، والتي أنشأها على ما يبدو بعد إغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في بداية شهر أكتوبر الماضي.

الدكتور عماد الدين الجبوري كتب تغريدة على حسابه في موقع تويتر الذي فتحه في أكتوبر عام ٢٠١٨ كما يظهر على صفحته، ويقدم نفسه على إنه محلل سياسي يظهر على عدة قنوات تلفزيونية، كتب تحليلا سياسيا يهدد فيه دولة قطر بتكسيرها وتقطيعها فيما يبدو بمنشار سمو الأمير بن سلمان أبو منشار.

حيث قال الجبوري ناصحا لقطر كما يقول، كما لسع الدبور تغريدته ما نصه: “اقول للنظام القطري وللاسرة الحاكمة في قطر وانا ناصح لهم !الإخونجية و مرتزقة الجزيرة ! يقودونكم للتهلكة !!أما أن كابرتم سنرى من يستطيع لوي ذراع الآخر ولكن تذكرو أن السعودية لن تلوى ذراعكم بل ستكسرها كسر مضاعف ! ولن تجوز عليكم الرحمة يومها ليكن هذا معلوم !”

ولم يعلم الدبور هل هذا تحليل سياسي أم تهديد منشاري لقطر، وأثارت تغريدته بعض الردود عليه وتباينت بين المضحكة والمبكية.