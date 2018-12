View this post on Instagram

تصرّف غير لائق من فنانة بحجم #نجوى_كرم. الجمهور يدفع للفنان ليُغني و مش مسموح لأيّ فنان يهدد بترك المسرح لِسبب التصوير. #شمس_الاغنية عندها وجهة نظر ان اللايف لا يعكس حقيقة المشهد و يشوّه اداء الفنان و تُفضِّل تفاعل الجمهور، ولكن هذا ليس سببٍ كافٍ لتتهم الجمهور بعدم الإنضباط وتهدد بترك المسرح. #najwakaram . Admin: @rolandbassil