الدبور- المطربة اللبنانية نجوى كرم وفي حفل لها على إحدى المسارح، قامت بالتوقف عن الغناء وتهديد الجمهور بالنزول عن المسرح و التوقف عن الغناء، بعدما دفع الحضور مبالغ خيالية لحضور حفلها في السويد.

وتم تداول الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي بكثرة، حيث أعرب المتابعين ومن حضر الحفل عن غضبهم واعتبروها فضيحة لمكانة نجوى كرم، وأن من حضر ودفع من حقه الإستمتاع بالحفل حتى نهايته، وأسلوب التهديد لا يليق بها كفنانة.

وتداول نشطاء، مقطع الفيديو وهي تطالب فيه جمهورها بعدم تصويرها “لايف” على المسرح.

وهددت الفنانة اللبنانية، الجمهور، بترك المسرح، في حالة عدم التزام الجمهور بوقف التصوير على طريقة “اللايف”، – البث المباشر للحفل -.

وأبدى جمهور شمس الأغنية على السوشال ميديا، استياءهم من تصرفها، ووصفوه بـ”غير اللائق”، وأنه من حق الجمهور الحاضر أن يقوم بالتصوير كيفما يشاء والاستمتاع بتلك اللحظة.

ومن بين التعليقات التي هاجمت نجوى: “وخير يا طير إيش فيها يعني لو عملوه لايف يعني”، و”مش من حقها.. الناس حاضرة لتنبسط وكل حد ينبسط بطريقته.. الحين الناس بالاجتماعات والمؤتمرات العالمية والسياسية يصورون كل شي ولايف، رايحين عزا ولا حفلة غنائية”.

وقال معلق على الفيديو ما نصه: “إنت عليكِ تغني وتخلصي نمرتك وتقبضي وتفلي”



