الدبور – خرج المطبلاتي الشيخ وسيم يوسف مفسر الإحلام الأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية، ورحل إلى الإمارات وحصل فيها على وظيفة وراتب وجنسية أيضا ليشتم قطر وكل من ينتقد مواقف شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي الذي أعطاه الجنسية.

وسيم يوسف في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي يبشر المرتزقة أن ولي عهد السعودية بن سلمان “أبو منشار” وولي عهد أبو ظبي “شيطان العرب” على إستعداد لإعطاء راتب ومنزل لكل من يشتم قطر.

ليخرج عليه أحد أفراد طاقم الإعداد ليذكره إنه حصل على جنسية، فيضيف وأيضا جنسية كما حصلت أنا عليها فقط لمجرد شتم قطر ومن يدافع عن قطر، ومن ينتقد بن زايد صاحب الجنسيات.

يعد هذا أول إعتراف رسمي من المطبلاتي وسيم يوسف الذي تنازل عن أصله ودينه من أجل الجنسية التي حصل عليها.

الدبور لسع الفيديو من موقع تويتر، حيث فضح نفسه بنفسه مفسر الأحلام وسيم يوسف:

المرتزق #وسيم_يوسف الذي حصل على الجنسية الإماراتية ومنزل وراتب من #أبوظبي مقابل شتم #قطر وكل من يخالف #الإمارات.. يتهم #قطر بشراء المرتزقة وإعطائهم الجنسية القطرية ومنازل ورواتب مقابل شتم #الإمارات😂😂



المرتزق فضح نفسه😂 pic.twitter.com/3iZyn3tGnF — نحو الحرية (@hureyaksa) December 16, 2018

وانهالت التعليقات عليه من النشطاء على موقع تويتر، حيث علق مغرد بقوله : “سبحان الله يا إخوان كل يلي قاله ينطبق عليه شخصيا والله !! هذا الشيخ المنافق حرّم الجهاد في فلسطين تلبية لأوامر معلمه شيطان العرب لعنة الله على الظالمين”

وقال آخر ما نصه: “سبحان الله كلهم يتفقون في صفة السذاجة والغباء. مثله مثل يوسف علاونة وغيرهم…”

وقال مغرد آخر ما نصه: “ليس فقط اهدوه راتب و منزل بل و زوجه اماراتيه من كثر ما هو غالي و مقدس عند ولاة أمره”