الدبور – أعلنت شرطة عمان السلطانية في سلطنة عمان، أنه تم ملاحقة الشاب الذي يبتز الفتيات عبر وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصا تطبيق سناب شات، بطريقة إحترافية عن طريق النصب وإيقاعهن في شباكه.

حيث القت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية القبض على متهم بابتزاز مجموعة من الفتيات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات).

وقال مصدر بشرطة عمان السلطانية أن المتهم كان يقوم بالاحتيال على الفتيات بانتحاله صفة شخص يعمل على تأمين الحسابات من الاختراق (الهكر)، وبمجرد حصوله على البيانات من الفتيات يقوم بسرقة الصور وابتزازهن للحصول على مبلغ مالي.

وينصح بعدم الإنصياع لأي شخص أو إعلان عبر شبكات التواصل الإجتماعي.