الدبور – محلل عسكري سعودي ظهر في قناة سعودية تشتهر في تحاليلها العجيبة و الغريبة، حيث قال في المقطع الذي تم تداوله عبر صفحة نحو الحرية، قال للمذيع سأتكلم لك عن صاروخ واحد فقط، وعندما سأله لماذا صاروخ واحد، صمت طويلا، ثم قال له المذيع خلص كمل.

وقال أن السعودية تمتلك صاروخ واطلق عليه “دي أف ٣”، و لم يذكر هذا الإسم من قبل ولا يعرف عنه في عالم التسليح، ولكن هذا الصاروخ كما قال المحلل و الخبير العسكري، يمكن أن يحمل ٣ روس، يعني ٣ رؤوس وليس روس من روسيا.

وقال أحد تلك الرؤوس يحمل 2 طن من المتفجرات، ويستطيع أن يدمر نصف مدينة أو مدينة إلا ربع حسب مزاج من يطلقه.

وأضاف إيران لديها شهاب ٣ يحمل ٥٠٠ كيلو متفجرات وإذا أطلقوه علينا يمكن يدمر بيت أو بيتين، أما نحن لدينا “دي أف ٣” على وزن شهاب ٣ فخر الصناعة السعودية، فهو يدمر طهران، وقال الرأس الثاني يمكن أن يحمل ٣ ميجا طن، هذا “واي فاي” وليس صاروخ.

يذكر أن السعودية دخلت في حرب في اليمن منذ سنوات بحجة محاربة الحوثيين، ولم تستطع التغلب عليهم رغم قلة عددهم وعتادهم، ورغم المليارات التي تصرفها السعودية على الأسلحة والجيش الذي لا يقهر.

يذكر أن قناة سعودي ٢٤ متخصصة بجلب محللين ما أنزل الله بهم من سلطان، وجميع البرامج الحوارية التي تبث فيها من صنع خيال المؤلف ولا تمت للواقع بأي صلة، لذلك وجب التنبيه.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر: