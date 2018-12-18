الدبور وزير الخارجية الكويتي يبدو إنه إستفز كثيرا الذباب الإلكتروني السعودي و الإماراتي بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص العلاقة مع قطر.

وموقف دولة الكويت منذ بداية أزمة قطر وهو واضح ومعروف وثابت، وهذا الذي أزعج بن سلمان و بن زايد منذ بداية الحصار على قطر، حيث سعت دول الحصار في البداية لجمع أكبر عدد ممكن من الدول العربية والمسلمة وحتى الغربية لعزل قطر وإجتياحها عسكريا، ولكنها فشلت.

وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وصف علاقة بلاده بقطر ب ”القوية والمتينة”، مشيرا إلى أن البلدين سيفرحان معا في استضافة الدوحة لمونديال 2022، المونديال الذي جنن دول الحصار ومستعدين لفعل أي شيئ لمنع حدوثه منذ اليوم الأول لحصول قطر على حق الإستضافة.

جاءت تصريحات الصباح بمناسبة اليوم الوطني في قطر إذ هنأ الوزير الكويتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا اليوم.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها قطر قائلا إن “الطفرات الكبيرة التي حقتها في البنى التحتية وصولا إلى عام 2022 لنفرح سويا في إقامة أكبر حدث في المنطقة وهو كأس العالم”.

وتمنى وزير الخارجية الكويتي لدولة قطر “دوام نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار”.

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح: العلاقة بين الكويت وقطر قوية ومتينة .. وسنفرح سويا بإستضافة قطر لكأس العام 2022.#اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/mdfOELWY33 — المجلس (@Almajlliss) December 17, 2018

التصريحات التي قد تبدو عادية جدا بين بلدين جارتين، تربطهما علاقة أخوة ودين ونسب ولغة، ولكنها إستفزت الذباب السعودي، الذي شن حملة كبيرة على موقع تويتر ضد دولة الكويت كلها، فتم الإستهزاء من البعض بحجم الدولة، كعادتهم التي تعودوا عليها في مهاجمة قطر الصغيرة جدا، باعتبار أبو ظبي قارة، وكأن الحجم هو من يحدد.

حيث قال مغرد من السعودية ما نصه: “الأشقاء في الكويت مستذبحين في المقارنة مع السعودية، عزيزي ممكن تقارن مع حاضرة الدمام فقط وتكتشف أنها متفوقة عليكم تقنيًا وعلميًا وإقتصاديًا وفيها:١- جامعتين حكومتين يصفطون جامعتك الوحيدة٢- ثلاث كليات تقنية تتفوق على المعهد التطبيقي٣- ثلاث مدن صناعية جاهزة ورابعة قيد التنفيذ“

وقال مغرد من الإمارات ما نصه: “لاتصدق كل هالمكرفونات .. واحد لتلفزيون الكويت والباقي المواقع الالكترونية للجرايد الكويتية غير المحايدة”

ورد معلق من السعودية بقوله: “يوم لكل خاين ومنافق وتكلم عن دولتك فقط .السعوديه زي ما رجعتكم راح ترجع قطر ل الطريق الصحيح .”

ليرد مغرد كويتي على الكم الهائل من التعليقات المحرضة ما نصه: “الذباب الالكتروني ليش محترقين للهدرجة و حاشرين نفسهم بكل مكان يعني الحساب كويتي و المناسبة لقطر ههههههه وربي غريبين هالبشر و المشكلة يخلطون زيت بماي واجد الحمدلله اللي كملنا بديننا و عقولنا”

وقال مغرد آخر من الذباب السعودي ما نصه: “الكويتي والفلسطيني زي البغل تدعس عليهم وتحاول تحرض شعبهم على حكومتهم تحبك وتبوس ارجولك واللي يدافع عنهم ويعتبر امنهم من امنه يقلبون عليه ويحبون عدوه”