الدبور – جندي سعودي ليس الأول ولن يكون الأخير الذي يبكي حاله، فقد بث الجندي السعودي فيديو من الحد الجنوبي يبكي فيه حاله ووضعه وحال بقية الجنود، حيث يدفعون أرواحهم في حرب لا ناقة لهم فيها و لا جمل، لا إرضاء جنون بن زايد ومنشار بن سلمان.

وبينما يبذر الدب الداشر ولي عهد السعودية المليارات على ترفه ورشاوي وجزية لأمريكا للحفاظ على كرسيه، جنوده لا يملكون ما يسد جوعه وقد منعت عنهم جميع الخدمات، حتى رواتبهم، وقد غرقوا بالديون.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الإعلامي جابر الحرمي، ظهر جندي سعودي في الحد الجنوبي، وبعد الثناء و الشكر للملك سلمان وابنه ومنشار ابنه، قال لقد تركنا بيوتنا و أولادنا ولا نعلم إن كنا قد نرجع لهم أم لا.

وأضاف ولكن نريد أن نسد الديون علينا، لأن كل الخدمات تم توقيفها علينا، ولم نستلم رواتبنا منذ شهور، ولدينا عائلة و أولاد نريد إطعامهم.

وأضاف بيوتنا بالأجار، نريد منك إرجاع الخدمات والرواتب لنا، وقال هذا ليس حالي وحدي بل حال جميع الجنود و الأفراد، وقال نحن أبناء هذا البلد، ونحن المرابطين على الحدود، ونقدم أرواحنا للوطن.

وأضاف نعاني من السهر وقلة النوم، نعاني من الجوع ومن الخوف، ونحن لم نطلب ملايين منكم، ولا حتى ترقيات، كل ما نطلبه هو دفع ديوننا وإرجاع الخدمات لنا، أن تعطونا رواتبنا لنعطيه لعائلاتنا ليسدوا جوعهم.

واستمر الجندي السعودي المسكين في بث شكواه لأي إنسان يصل له هذا الفيديو، سواء ملك أو ولي عهد أو مواطن عادي أو تاجر، ويسمع في الفيدو كمية كبيرة من إطلاق النار في المحيط.

الفيدو أثار غضب النشطاء، لأي حال وصلت السعودية، وقال ناشط معلقا على الفيديو ما نصه: “بما أني عشت في السعودية وعشت في قطر.. أوكد لك أن معظم الشعب السعودي ميت ومقهور.. قبل الحصار كان السعودي يعمل في الدوحة ب٢٠ و٣٠ ألف و٤٠ ألف ريال قطري.. ونتذكر ثاني يوم الحصار كان السعوديون يبكون أمام السفارة السعودية في قطر كي ينالوا إستثناء ويبقوا في قطر قبل إقفالها”