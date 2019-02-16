الدبور – في فيديو غريب، وحادث غريب لسعه الدبور، عن زواج في المحكمة، وفي لحظة سؤال العريس هل تقبل بالزواج من عروستك سقط أرضا مغشيا عليه، مع ان عروسه جمسلة جدا، ولكنها صدمت من ردة الفعل.

ويظهر الفيديو لحظة وقوف العريسين في المحكمة لتسجيل زواجهما، ولكن شيئا ما حدث للعريس.

وقد أغمي على العريس في اللحظة التي كان يجب عليه أن يجيب عن السؤال حول موافقته على الزواج، حيث هرع الحضور والأقارب لمساعدته. ولكن العروس وقفت ساكنة ولم تفعل أي شيئ سوى أنها تراجعت إلى الخلف مندهشة بما حصل.

ويظهر في نهاية الفيديو عودة الشاب إلى وضعه الطبيعي، ويبدو أنه اعتذر لزوجته المستقبلية على الحادث وتابعوا مراسيم الزفاف.