الدبور – ابن سلمان ولي عهد السعودية الذي جاء بعملية إنقلاب، يعيش في حالة رعب دائم، ولا يشعر بالراحة و الأمان أبدا، وكان الدبور قد نشر تقريرا مفصلا عن الحالة التي يعيشها ابو منشار، بعد سلسلة من الجرائم التي إرتكبها، سواء بحق الأمراء من عائلته، أو جريمة إغتيال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده شهر أكتوبر العام الماضي.

وبعد حادثة محاولة إغتياله التي حدثت بعد الإنقلاب الذي قام به ليصل إلى كرسي الحكم، لم يعد يثق بمن حوله، واستعان بمقاتلين مرتزقة حسب نصيحة شيطان العرب بن زايد.

وفي رحلة فك عزلة خاشقجي كما أطلق عليها بعض المراقبين و المحللين، التي إنطلق فيها إلى باكستان محملا بعشرين مليار دولار، أيضا خاف بن سلمان من الإغتيال حتى في الجو.

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ومع أن لا أحد له القدرة على ضرب طائرته العملاقة في الجو، ولا توجد دولة لها مصلحة في إرتكاب مثل تلك العملية التي لم تحصل أصلا في التاريخ، إلا أن بن سلمان لم يثق وشعر بالخوف من الإغتيال عن طريق إسقاط طائرته.

لذلك رافقت طائرات حربية مقاتلة طائرته المدنية في رحلته إلى باكستان، حتى يشعر بالأمان من عودته سالما إلى مملكته الجديدة.

#بن_سلمان يعاني من حالة رعب ان كان في الارض او في السماء لا يثق بشعبه دائماً يدفع لكي يحصل على الحماية ولضعف ايمانه لا يدرك بأن الله هو الحافظ

وها هو اليوم كلف الطائرات الحربية

ان تحميه

و #تميم_المجد يجوب العالم دون حماية وان كانت غير مبالغ فمحبة الناس تحميه وقبلها الله يحفظه pic.twitter.com/KZJXnoyejL — ابن قطر (@ebnqataralmulla) February 17, 2019

وأفاد الديوان الملكي السعودي، الأحد، بأن جولة بن سلمان الآسيوية تشمل باكستان والهند والصين.

بينما أعلنت ماليزيا وإندونيسيا أن ولي العهد السعودي طلب تأجيل زيارته إلى البلدين الذي كانت مقررة ضمن الجولة ذاتها.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ”عزلة خاشقجي”، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحافي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول.



