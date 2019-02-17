الدبور- السياحة لا تليق بالمنشار، ولا تليق بشعب تربى على التدين والتعصب في الدين وفي المحافظة على العادات، تربى على العصا لمن يقلل أدبه، لا المنشار لمن يقول كلمة الحق، لا المنشار لمن يمنع الإنحلال في بلاد التوحيد الوحيدة كما يحب بعض الذباب أن يطلق على مملكة بن سلمان الجديدة.

فقد ظهر فيديو تم تداوله بشكل واسع في وسائل التواصل الإجتماعي لشباب سعودية يتحرش بالسائحات في منطقة أثرية فتحها بن سلمان بغزوة الإنفتاح و الحفلات الماجنة.

ولا عجب عندما ترفع عصا هيئة الأمر بالمعروف وينزل مكانها منشار الترفيه والحفلات الماجنة و الفجور لشعب لم يعتاد عليها إلا بالسر و في خارج المملكة، فتراه متوحشا أمام ذلك الإنفتاح السريع.

ووفقا لمقطع تداوله ناشطون على نطاق واسع، يظهر قيام سائحات بتصوير بعض المعالم السياحية في محافظة العلا وأثناء ذلك توقف بعض الشبان ونزلوا من سيارتهم بالقرب من السائحات.

وأظهر الفيديو قيام الشباب بمضايقة السائحات بأداء حركات “الرقص والقفز ” أمام الكاميرا ، حيث أثار المقطع حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل وطالبوا بمحاسبة الشباب.

وبحسب ما تم تداوله عن مصادر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب وجه بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بمضايقة السياح في العلا.

كما أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشباب بسبب إخلالهم بالنظام العام.

يشار إلى أنه قبل أيام أيضا تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام أكثر من 200 شاب بالتحرش بإحدى الفتيات.

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