الدبور – سبحان المعز و المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فبعد كل التكبر والتجبر الذي قام به الوليد بن طلال في الأرض، وقال يا أرض من عليك أقوى و أفضل مني، وبعد أن كان يصطف المحتاجين بطوابير طويلة ومزلة تحت البرد القارص، ليقدموا له طلابتهم وحاجتهم، فكان يعطي من يشاء ويمنع عن من يشاء.

وبعد أن أذله الله على يد أحد أفراد عائلته وهو بن سلمان، في حملة ما يسمى فاسد يقضي على الفساد، وبعد أن تذلل للدب الداشر وتنازل عن جزء كبير من ثروته مقابل حريته، وعمل عنده كحارس شخصي.

وبعد أن تذلل لصبي بن سلمان تركي آل الشيخ، هذا الصبي الذي كان يتمنى أن يقابل الوليد ويرضى عنه، فبعد كل هذه المحاولات ليسمح له بمغادرة السعودية وباءت كلها بالفشل.

لم يجد الوليد إلا اللجوء إلى صاحب القرار في السعودية، إلى من له القدرة على فك حصاره والسماح له بالسفر، وهو بن زايد ولي عهد أبو ظبي وصاحب الأمر والنهي في السعودية، فأرسل ابنه ليتوسل لديه للتدخل.

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فقد كشف المغرد الشهير “بوغانم” بأن الأمير السعودي خالد بن الوليد بن طلال التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ليتوسط والده الامير الوليد بن طلال عند ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كي يستطيع مغادرة المملكة، في اعقاب حظر السفر الذي فرض عليه بعد الإفراج عنه من الريتز كارلتون.



وقال “بوغانم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور كعادته، معلقا على اللقاء الذي جمع الأمير “خالد” بـ”ابن زايد” الأربعاء الماضي إن”هدف الزياره المعلن هو للسلام على معزبه ولكن هدف الزياره الرئيسي هو محاولة استعطاف بن زايد ليأمر بن سلمان كي يستطيع الوليد مغادرة المملكه”.

وأكد “بوغانم” على أن الوليد بن طلال سيدفع ضريبة الوساطة في حال نجحت، مؤكدا شركته ستنفذ مشروع “الجادة” الاستثنائي في دبي، في حين سيؤول المشروع بأكمله أو جزء منه لصالح “ابن زايد”.

طبعا" مقابل الموافقه على هذا الامر

هناك ضريبه سيدفعها الوليد بن طلال

لمحمد بن زايد مقابل ان يأمر بن سلمان

للافراج عنه وسيكون هذا المشروع

فأما..سيذهب كامل المشروع لبن زايد

او جزء منه

فأذا..سمعنا قريبا" او خلال الفتره القادمه

عن مغادرة الوليد بن طلال السعوديه

فأعلم بأن الصفقه تمت. pic.twitter.com/vPMnJjWN1C — بوغانم (@hassanalishaq73) February 16, 2019

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يسمح لمعظم الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم في فندق “ريتز كارلتون” بالسفر الى الخارج وعلى رأسهم رجال الأعمال والأمير الشهير الوليد بن طلال، كما ما زال ولي العهد يعتقل بعض الأمراء.



ومنذ الإفراج عنه بشهور، يوجد الأمير الوليد بن طلال في إقامة شبه إجبارية عبر فرض أسوار إلكترونية تراقب تحركاته وخاصة عندما ينتقل الى الصحراء الذي يعشق قضاء الوقت بين رمالها.