الدبور – فضائح ولي عهد أبو ظبي بن زايد وصلت إلى شوارع لندن، حيث تم تنظيم مظاهرة ضد جرائم شيطان العرب في اليمن و الوطن العربي، وضد إستخدام لندن لغسل جرائمه في شعارات يضحك بها على الشعب الأنجليزي.

حيث نظم نشطاء وقفة احتجاجية ضد ما قالوا إنها محاولات لدولة الإمارات لطمس جرائمها ضد الشباب في الوطن العربي.



ونظم النشطاء الحقوقيون الوقفة في لندن الأحد.



وقال نشطاء إن الوقفة تأتي ضد “استغلال الإمارات لأراضي المملكة المتحده لغسل جرائمها باستخدام شعارات التسامح والتعايش والاستثمار في الشباب”.



وأضافوا: “في حين أن الإمارات سحقت الشباب المنادين بالتغيير في الوطن العربي وأثارت الكراهية بين الشعوب وارتكبت أفظع الجرائم في اليمن”.

ورفع المحتجون لافتة كتب عليها بالإنجيزية “ابن زايد يداه ملطختان بالدماء”.

ويحمل ناشطون عرب و أجانب ومناصرون للربيع العربي الإمارات، وبالأخص ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مسؤولية الثورات المضادة بمساعدة صبيه دحلان، التي أجهضت الربيع العربي وتسببت في سيول من الدماء. على حد تعبيرهم.