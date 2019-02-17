الدبور – نشر مغامر من سلطنة عمان على صفحته على موقع تويتر، صور له وهو يرفع علم السلطنة على أعلى قمة جبل في أستراليا كما قال في تغريدته التي لسعها الدبور.

وقال المغامر سليمان الناعبي في تغريدته التي أرفق معها صور له وهو يرفع علم السلطنة بالإضافة إلى صورة السلطان قابوس، ما نصه كما لسع الدبور:

“بحمد الله وتوفيقه تشرفت برفع علم السلطنة وصورة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه بالإضافة الى شعار #رؤية_عمان_2040@2040_om في اعلى قمة جبل في قارة #استراليا(كوسياسكو )ضمن برنامج جراند سلام اكسبلولر والقادم هرم كارستينز بإذن الله تعالي”

التغريدة لاقت بعض الإنتقادات و الإعتراضات من البعض، منهم من لم يعتبره إنجازا يفتخر به، ومنهم من بارك له إضافة هذا العمل لسجله الرياضي.

أما البعض فقد إعترض على رفع شعار رؤية عمان 2040 ، حيث قال له ناشط ما نصه: “رفعت علم السلطنه شي نحييك عليه ورفعت صورة صاحب الجلاله نحييك عليها عاليا عاليا ولكن رفعك شعار روءية 2040 سامحنا”

أما ناشط آخر سأله إن كان يعلم أي شيئ عن هذه الرؤية، حيث قال ما نصه: “زين تخبرنا عن رؤيه عمان ٢٠٤٠ ؟”