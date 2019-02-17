الدبور – صحافي مقرب من بن سلمان و الديوان الملكي، أراد ان يدافع عن ولي العهد السعودي بن سلمان، وموقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل، وكلام نائب الرئيس الامريكي أن الدول الخليجية تتقاسم الخبز مع إسرائيل، فإذا به كما يقولون جاء ليكحلها فعماها.

فعندما سألته المذيعة في فيديو لسعه الدبور من موقع تويتر، عن التقارب العربي مع الإحتلال الإسرائيلي، وذكرت له ما قاله نتنياهو و نائب الرئيس الامريكي أن العرب الآن يتقاسمون الخبز مع إسرائيل.

ليرد عليها الصحافي المقرب من الديوان الملكي عبد الحميد الحكيم، إننا لا نتقاسم الخبز مع إسرائيل أبدا، واستفزته العبارة وصححها للمذيعة، وقال العرب يتقاسمون الخطر الذي يهدد أمن إسرائيل، وليس الخبز.

و يضيف ويكرر التقارب كان لأن إيران أصبحت تشكل خطرا على أمن الشقيقة إسرائيل، وطبعا أمن إسرائيل من أمن السعودية، ومن أمن كرسي ولي العهد سمو الامير أبو منشار الذي سيحميه ويضمنه له نتنياهو فقط.

الفيديو حصل على تعليقات كثيرة منها المضحك، حيث قال مغرد معلقا على الفيديو، يا ليتكم تقاسمتم الخبز فقط كان أفضل.

المغرد غريب في وطني كتب تعليقا مستغربا هذا التحالف مع الإحتلال حيث قال ما نصه: “ماهو داعي التحالف مع الصهاينه ضد ايران؟ عسكريا السعوديه لديها صواريخ متعددة الرؤوس استراتيجيه تقليديه وغير تقليديه تستطيع مسح ايران عن الوجود خلال ساعات. طبعا حسب المحلل العسكري السعودي.”