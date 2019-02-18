الدبور – تغريدة بسيطة جدا جدا وصغيرة جدا جدا تماما مثل قطر الصغيرة جدا جدا، مرفقة بفيديو قصير جدا جدا من الإعلامي المخضرم في قناة الجزيرة تامر المسحال، ولكنها أثارت ضجة كبيرة، وعملت حالة إرتباك.

ومجرد ظهور تامر المسحال على شاشة الجزيرة لثواني، يثير حالة من الترقب والإرتباك لدول حلف الحصار، خصوصا إن ظهرت جملة ما خفي أعظم.

ولأن هذا البرنامج كشف الكثير من الفضائح السعودية و الإماراتية، فمجرد الإعلان عنه يصاب الذباب بحالة من الجنون الهستيري.

فقد نشر تامر المسحال تغريدة وفيديو قصير عن الحلقة الجديدة التي يتم الإعداد لها من برنامجه ما خفي أعظم، وبث إعلان الحلقة، وكان إعلان مشوق بدرجة أن متابعي البرنامج والخائفين منه يتسائلون عن موضوع الفضيحة الجديدة.

ويبدو من الإعلان القصير أن الموضوع عن إغتيال خاشقجي، حيث ظهر علم السعودية للحظات من خلف تامر المسحال، ولكن لا يوجد حتى الساعة أي تفاصيل محددة عن موضوع الحلقة.