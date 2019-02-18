الدبور – امر عجيب و غريب شاهه مقيم مصري في دولة قطر، أثار إعجابه و إستغرابه، وأصر ان يصوره ويعرضه لكل من يتحدث عن قطر، ولا تعجبه قطر كما قال في الفيديو الذي نشره على موقع تويتر.

وقد اعادت نشر الفيديو الناشطة عذبة بنت ثامر على صفحتها ولسعه الدبور كعادته، ويظهر في الفيديو عامل نظافة يغسل في حاوية القمامة في الشارع.

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وعلق ناشر الفيديو أنهم في قطر ياخذون القمامة من الحاويات كل يوم، وبعدها تأتي عربة ثانية لتنظيف الحاوية، عن طريق غسلها بالماء حتى لا تبقى هناك روائح نتيجة القمامة، ولتكون نظيفة لليوم التالي، الامر الذي صدم المواطن المصري، واعتبره أمرا غريبا خصوصا عندما قارنه بالوضع في مصر.

وأضاف الناشط بإستهزاء هذه قطر التي لا تعجبكم وتتحدثون عنها، نحن في مصر حتى حاوية للزبالة لا نملك وننتقد قطر.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور وتعليق المقيم المصري عليه: