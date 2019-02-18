الدبرو – بينما ولي عهد السعودية بن سلمان، يبذر الأموال السعودية على ترفه الشخصي، وعلى شراء ولاء الدول والرؤساء حول العالم، وبعد دفع الجزية للرئيس الامريكي مقابل حمايته وحماية عرشه، وبعد دفع ٢٠ مليار دولار لباكستان، لشراء ولاء الدولة، خصوصا بعد العزلة التي أصابته بعد إغتيال الكاتب جمال خاشقجي وتقطيعه بشكل بشع في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد إدخال بلده في حرب اليمن التي أكلت الأخضر و اليابس بناء على أمر بن زايد شيطان العرب، أصبح الشعب السعودي المسكين يتسول المساعدة لسد جوعه وحاجته عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

فمن كان يظن أن يكون في أغنى دولة نفطية في العالم كل هذا الفقر و الجوع و الحاجة لأبسط مقومات الحياة.

فقد نشر صفحة مناهض السعودية فيديو لرجل شيخ كبير في السن وهو يكو حاله ووضعه ووضع عائلته بعد قطع كل الخدمات عنه وحتى راتبه التقاعدي، فهذا هو مصير كل من يخدم المملكة بإخلاص، أن يهان في آخر عمره، وكله من اجل تثبيت كرسي الحكم وشراء ورشوة بعض الدول والحكام.

الدبور لسع الفيديو المؤثر و المبكي من صفحة مناهض السعودية،