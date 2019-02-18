الدبور – تراجعت قناة MBC السعودية التي سيطر عليها ولي عهد السعودية بن سلمان بالقوة، بعد حملة ما يسمى بفاسد يحارب الفساد، تراجعت عن قرارها فيما يبدو بمقاطعة المسلسلات التركية، القرار التذ غتخذته لتدمير إقتصاد تركيا، برفضها بث مسلسلات العشق الممنوع والحب المستحيل.

وحتى لا تلفت الإنتباه إنها تراجعت عن قرارها وتبدو في موقف محرج، فقد بدأت في بث أول مسلسل تركي مدبلج على قناتها الجديدة الخاصة في عراق، واطلق عليها قناة MBC عراق.

وأيضا لعدم لفت الإنتباه أن المسلسل تركي، وتم شراءه من تركيا، وحتى يظن المتابع إنه عراقي أو حتى مكسيكي، فقد تم دبلجته باللهجة العراقية، لأن الجمهور إعتاد على اللهجة السورية في المسلسلات التركية.

وظنوا وأن بعض الظن إثم أن الدبور لن يتكشف هذا الأمر.

ويحمل المسلسل الجديد اسم ”الدخيل“ ويُبث على قناة ”إم بي سي عراق“، التي أطلقتها المجموعة السعودية أخيرًا.

مسلسل الدخيل مدبلج ب الهجة العراقية😂😂😂💔💔💔حبيته pic.twitter.com/CZfVnOSPHi — fahad al somily (@SomilyFahad) February 18, 2019

يذكر أن المسلسلات التركية حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور العربي، وحازت على نسبة مشاهدات عالية جدا لم يشهدها أي مسلسل عربي عبر التاريخ، ويعتبر مسلسل أرطغرل الأعلى في نسبة المشاهدات، رغم رفض جميع الدول العربية بثه لأنه يعريهم، إلا دولة قطر قامت بشراءه ودبلجته وبثه على تلفزيونها الرسمي، وبعدها إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بكثرة.