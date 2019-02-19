الدبور – بعد أن نشرت إعلامية عراقية تغريدة تطالب فيها بتكريمها بدعوتها إلى سلطنة عمان، بعد عمل دام أكثر من ١٨ عاما في تلفزيون سلطنة عمان، قالت الإعلامية العراقية نغم التميمي في تغريدة جديدة عن طريق الفيديو إنه تم ظلمها بدل من تكريمها.

حيث نشرت الإعلامية العراقية نغم التميمي المعروفة لأهل سلطنة عمان، حيث كانت تعمل مراسلة لتلفزيون السلطنة لأكثر من ١٨ عاما، قالت إنه تم إرسال تغريدتها للوكالة التي تعمل معها، وعلى أثرها تم فصلها من عملها، كما قالت.

وطالبت التميمي من المسؤولين في السلطنة إنصافها، وإرجاع حقوقها، وقالت رسالتي لكل عماني و غعلامي غيور، أنا نغم التميمي بنت العراق بنت الرافدين بنت العز، تعرضت للظلم من قبل تلفزيون سلطنة عمان بسبب تغريدة أنتقدت فيها تجاهل التلفزيون الذي تعمل لصالحه، وعلى إثرها تم إثقافي عن العمل.

وأضافت أطلب منكم إنصافي وحفظ كرامتي و إحقاق الحق.

وأثارت التغريدة وكلام الإعلامية الكثير من الردود من داخل السلطنة، حيث قال ناشط عماني ما نصه، كما لسع الدبور من صفحتها: “يعني في تغريدة قلتي انه لم يتم تكريمك تم ايقافك عجيب حقيقة ، نسأل الله ان يصل امرك لمسؤول فاهم ويقدر ويتم سحب الشكوى وترجع الامور لطبيعتها”

وقال ناشط آخر تعاطف معها مستغربا القرار: “الله المستعان .. بدل لا تكرموها ولو بكلمة شكرا .. رايحين تقطعوا رزقها ؟ والله ما توقعتها منكم تعملوا كذا .. اين المروءه اين الاخلاق العمانيه .. اتمنى ونتمنى ترفعوا شكواكم وتنصفوا الانسانه اللي ما زلنا نتذكرها من الزمن الجميل .. ولا تطفوا شمعة الاحترام الباقيه بيننا كعمانيين”

نرجو من الاخوه ف تلفزيون سلطنة عمان الحبيبه بأن تقدر بنت الرافدين هذي وحدة من خواتنا ولا نرضى فيها هذي مميزة لك كل شكر وتقدير يا بنت العراق — abofars (@abofars68546337) February 19, 2019

وكانت الإعلامية العراقية نغم التميمي قد نشرت تغريدة معاتبة لتلفزيون السلطنة الذي عملت معه طوال ١٨ عاما، ورفعت اسم سلطنة عمان عاليا كما قالت في تغريدتها، ولم يكرمها التلفزيون ولم توجه لها دعوة إلى سلطنة عمان.

حيث شكت من عدم توجيه دعوة لها ولا سماع كلمة شكر على إخلاصها في عملها طوال هذه الفترة، بينما تم توجيه دعوة للفنان حسين نعمة، وقالت في تغريدتها التي لسعها الدبور ما نصه:

“اكثر من ١٨ عاما وانا مراسلة لتلفزيون سلطنة عمان، غطيت لهم حرب٢٠٠٣ والطائفية ومعارك القوات الامريكية وجابهت وواجهت ولَم اسمع منهم كلمة شكر ، او حتى دعوة بسيطة، وقبل ايّام يوجهون دعوة للفنان حسين نعمة للجوء، من الذي حمل اسم السلطنة؟؟ #عن المعروف ورد الجميل اتحدث”

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وعرض ناشط إستضافتها في أي وقت وقال لها بيوتنا هي بيوتك، وقال ما نصه: “نغم يا نغم واجمل صوت ونغم .. تقاريرك وصوتك يداعب مشاعرنا كلما ذكر اسمك .. عشقنا اسلوبك وطريقة اعدادك وتقديمك للتقارير .. نحييك تحية محب ونحيي شجاعتك .. عمان بلدك و يا هلا فيك في اي وقت بيوتنا بيتك”