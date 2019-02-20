الدبور – غاب العريفي لأكثر من شهرين بعد منعه من الخطابة و التغريد، وبعدها عاد للظهور طلبا للعفو من منشار سموه، وليرضى عنه أبو مناشر، ومع إنه كان من أشد المطبلين لولي العهد السعودي، إلا أنه منعه من الظهور لسبب ما في نفس المنشار.

ويا ليته لم يعد من غيبوبته، فقد ظهر في مدائن صالح ليبارك رؤية المنشار في نشر الحفلات و التطور في المدينة المنورة ميدنة رسول الله عليه الصلاة و السلام.

و ظهر الداعية السعودي محمد العريفي في مدينة العلا، التابعة للمدينة المنورة، مروجا لفعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”.

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ونشر الحساب الرسمي للمهرجان فيديو يظهر العريفي في مدائن صالح التاريخية، متحدثا عن فوائد السفر.

ونقل العريفي قول الإمام الشافعي: “تغرّب عن الأوطان في طلب العلى، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد”.

وأضاف العريفي: “ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ أضافَ أعمارا إلى عمرهِ”.

وأثنى العريفي على فوائد زيارة مدائن صالح، من خلال معرفة كيف عاشت تلك الأقوام، والتعرف إلى حضاراتهم وثقافاتهم.

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وأبدى مغردون استياءهم من ظهور العريفي مروجا للسياحة في مدائن صالح، وعبر الحساب الرسمي لمهرجان “شتاء طنطورة” الذي يحيي حفلات غنائية.

وقال ناشطون إن العريفي، بالرغم من احتمالية إجباره على هذا الفعل، لا سيما بعد اعتقال نجله، وحذف حسابه في “تويتر”، إلا أنه لا يعذر بهذا الفعل، لا سيما أنه كان يحظى بشعبية واسعة.

حيث قال ناشط في تعليقه على التغريدة وظهور العريفي بعد هذه المدة بعد إلغاء حسابه في تويتر، كما لسع الدبور ما نصه: “لماذا الاستغراب

أي تابع للحكومة تجدونه بالعادة متقلب الآراء يوم مع ويوم ضد يرفض أفعالهم في تغريدة و في التغريدة الي بعدها يمجد افعالهم

و ماكان محرما بالأمس حلالا اليوم

لا فرق بين شيخ او علماني أو إعلامي”

وعلقت ناشطة ما نصه: “هل هي من علامات الساعة ؟!

كم كان محظوظاً من لم يسلم عقله لأشرطتكم وكتيباتكم يوماً ما”