الدبور- أعلنت سلطنة عمان عن إقتطاع ربع رواتب جميع موظفي الدولة، وفتح باب التبرعات.

هذا ما تم الإعلان عنه في صحيفة #عُمان.. المؤرخة في 13 اكتوبر 1973م، وكان عنوان الصفحة الأول يقول : السلطان قابوس يعلن وقوف عمان إلى جانب مصر و سوريا في معركة المصير، وفي عنوان جانبي أيضا: اقتطاع ربع رواتب موظفي الدولة وفتح باب التبرعات لصالح المجهود الحربي.. في حرب 73.

وقد أمر وقتها السلطان قابوس بدعم المجهود الحربي و الوقوف مع مصر و سوريا وقت حرب تحرير سيناء، وهذه الحرب كانت على الإحتلال الإسرائيلي.

الدبور لسع صورة من صحيفة عمان وقتها وتعود لذلك التاريخ، لأن التاريخ لا ينسى، فهناك مواقف ثابتة وواضحة للسلطنة عبر التاريخ، إن حاربت تحارب في العلن، وإن عقدت لقاء سلام تعقده في العلن، دون التنازل عن حقوق الفلسطينيين.