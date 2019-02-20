الدبور – قرار تم إصداره في سلطنة عمان أثار إعجاب شباب الكويت النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث نشر بعضهم على موقع التدويت تويتر، تغريدات تفتخر بما قامت به سلطنة عمان مؤخرا لتحسين التركيبة السكانية وخلق فرص عمل للشباب العماني.

حيث قال ناشط على تويتر من الكويت وهو عهدي فهد المرزوق، والذي يعرف عن نفسه على صفحته على تويتر بما يلي: “المدير المالي السابق للخطوط الجوية الكويتية رئيس مجلس إدارة جريدة الأنباء سابقا عضو مجلس إدارة المركزالمالي سابقا العضو والمدير العام لشركة تجارة الورق سابقا”

قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اعلنت سلطنة عمان عن إحلال المواطنين العمانيين بدل الوافدين في 36 مهنة ومن تجديد إقاماتهم وترحيلهم عن البلاد ومن سن ٤٠ عاماً فمافوق. الهدف تعديل التركيبة السكانية القضاءعلى البطالة بين الشباب العُماني . الفال يارب لبلد اعرفها زين”

وقد تفاعل النشطاء من الكويت مع التغريدة وقارنوا بين سلطنة عمان و الكويت في هذا الموضوع، حيث قال ناشط ما نصه: “بالعكس الكويت نقوم باحلال الوافدين مكان الكويتيين المنتظرين بديوان الخدمة دورهم وسنزيد من عمالة بص حضرتك الواقدة حتى يصل عددهم أكثر من الكويتيين بصراحة هذي هي الحقيقة والأمر الواقع للأسف”

وقال آخر مقارنا بسلطنة عمان ما نصه: “احنا غير عمان، الحكومه العمانيه تثق بالمواطن العماني، الكويت غير اولا مافي ثقه بالمواطن من الحكومه الكويتيه (إللي مفروض انها كويتيه) ثانيا الخوف من الكويتي ،لانه فيهم لنظاف وثالثا وكما هو حاصل تغيير بالتركيبه السكانيه وتسليم الدوله لجاليه معيه وهي حاليا التي تتحكم بالدوله”

أذا زرت عمان تحس أنك بدولة خليجية 100%100 — Altarish (@Altarish25) February 20, 2019

ونشر ناشط أخر تغريدة ثانية عن نفس الموضوع على صفحته على تويتر، جاء فيها ما نصه: “سلطنة عمان تلغي أقامات الوافدين بأعمار أربعين و ما فوق و ترحلهم الكويت تعين وافدين مستشارين مولودين قبل جمال عبدالناصر حكومتنا تحب الانتيك تفضل العقول المعتقة علي عقول الشباب المبدعة”

التغريدة التي إعترضت عليها ناشطة حيث قالت ما نصه: “خبرتي قليلة بهذه الأمور لكن أحس انه قرار سلطنة عمان غير عادل، بعد ما يعطي وقت ومجهود وعمر وغربة عن بلاده وربما أيضاً عن بيته وأولاده يقال له ارحل في أزمة منتصف العمر، لا هو صغير ليبدأ من جديد في وطنه ولا هو كبير بما فيه الكفاية ليسقط المسئولية من على كاهله ..”