الدبور – تم تداول فيديو لعضو مجلس الشورى اليمني، الشيخ علي البجيري، في لقاء مطول له في برنامج بلا حدود الذي عرض على قناة الجزيرة، وهو يتحدث عن ما قدمه التحالف الذي إحتل اليمن ودمره بحجة إنقاذه، فقام باحتلال كل المنشئات الحيوية فيه.

وقال علي البجيري بينما سلطنة عمان التي يتهمونها إنها تهرب السلاح و المخدرات لليمن، ظلما وعدوانا، هي من فتحت لنا باب المساعدت وخففت عن الشعب اليمني.

إقرأ أيضا: كاتبة وناشطة من اليمن: هذا ما سيكتبه التاريخ عن سلطنة عمان

وذكر قصة مراسلته للتحالف لفتح الحدود للجرحى و الطعام والمعونات، ومساعدة التجار والطلبة العالقين في جميع انحاء العالم، لكن تحالف الشر رفض.

فأرسل رسالة إستعطاف للسلطان قابوس، فأمر بفتح الحدود بشكل كامل امام اليمنيين، وقال هناك الكثير من الجرحى يعالجون في السلطنة، والكثير من المواد تدخل عن طريق السلطنة، وقال صلالة مفتوحة امام اليمنيين، وفرج عن اليمنيين ونفس عليهم جميعا، وأضاف يجب على الشعب اليمني أن يحفظ هذا الجميل ويسجله لما قام به السلطان قابوس.

#السلطنه تستخدم الحكمة والحنكة بديلاً عن العنف والشدّة بتوجيهات مولانا السلطان #قابوس حفظه الله ورعاة



'

الشيخ علي البجيري يتحدث عن موقف السلطان اتجاه اليمن pic.twitter.com/vhiDBWxWq8 — أبو فارس (@alkindiyaqoob41) February 21, 2019

وأضاف البجيري في مقابلة مع قناة الجزيرة ضمن برنامج بلاحدود إن الإمارات ترفع للمجلس الانتقالي شعار الانفصال بالكذب وتضحك عليهم.

ولفت إلى أن الإمارات عدوة لليمن والجنوب بشكل خاص ودخلت الحرب متآمرة، محملًا إياها مسؤولية اغتيال 32 عالم دين في عدن والمحافظات المجورة.

من جهة أخرى، أوضح البجيري أن مشروع الحوثيين لن يحظى بأي قبول من اليمنيين.