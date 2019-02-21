الدبور- كذب جيسم بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، التصريحات التي قالها بندر ابن أمه على لسانه، وقال لا أعلم كيف يقول هذا الكلام الذي لم أقله ولم أفكر به حتى.

و نفى بيكر، تصريحات أوردتها صحيفة “إندبندنت” في نسختها العربية والمملوكة للسعودية، على لسان رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان ضد دولة قطر.

إقرأ ايضا: تعرف على تاريخ من يريد إحتلال قطر بساعتين: بندر ابن أمه

وقال بيكر في بيان نشره مركز “بيكر” عبر صفحته الموثقة في “تويتر”، الخميس: “لا أذكر قط في أي وقت مضى أنني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج (1990-1991) أن القطريين أغبياء .. دعهم يتعلمون” .

Statement of Honorary Chair James A. Baker, III: pic.twitter.com/RjT2LAA2v0 — Baker Institute (@BakerInstitute) February 21, 2019

وكانت صحيفة “إندبندنت العربية” قد نشرت في 19 فبراير الجاري، لقاءً مطولاً على موقعها الإلكترونى، للحلقة الرابعة، من حوارها مع الأمير بندر.

وجاء على لسانه: “قال بيكر لي: أخبرت الرئيس (الأسبق) جورج بوش واتفقنا أن أبلغ (رئيس الوزراء القطري السابق) حمد بن جاسم إنه لا داعي للانتظار (..)، وكذلك نحن نتظر رد السعودية (بشأن استضافة القوات الأمريكية في الخليج بعد انتهاء حرب تحرير الكويت)”.

وتابع رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق زعمه: “ضحكت من تصرف بيكر (بشأن اتصاله مع بن جاسم)، وقلت له: فشلتوا الرجل، فكان رد بيكر عن تصرف القطريين: أغبياء دعهم يتعلمون”، على حد ادعائه.

بدوره، علّق مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على نفي بيكر بالقول: “التاريخ الحديث صعب تزويره خصوصاً أن أكثر شواهده أحياء ومازالوا (بقدرات عقلية حاضرة)”.

وقال الرميحي موجهاً كلامه للأمير بندر: “أخرجوه من جحره ليكون شاهداً على التاريخ وأخذته الحماسه للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، وتناسى أن الشواهد كثيرة على سوء مرحلته”.