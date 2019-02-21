الدبور – أثارت فتاة عمانية موهوبة ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تم تداول عدة فيديوهات لها على موقع تويتر، وأثارت إعجاب الكثير من النشطاء في سلطنة عمان الذين طالبوا بالإهتمام بموهبتها الرائعة، بشكل يليق بالسلطنة و المواهب المدفونة فيها.

الفتاة العمانية هي مزون بنت عبدالعزيز الصوافيّة، وقد أعلنت شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) عن إختيار مزون الصوافية كأحد الأصوات التي سترافق ركاب الحافلات.

وأعلنت الشركة على حسابها الرسمي على موقع تويتر عن هذا الإختيار إيمانا منهم بموهبتها المميزة، وجاء في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه: “إيماناً منّا بأهمية دعم المواهب العُمانية يُسعدنا الإعلان عن اختيار صوت #مزون_الصوّافية كأحد الأصوات التي سترافقكم عبر متن حافلاتنا ضمن مشروع النظام الصوتي الذي سندشنه قريباً”

وأرفق الحساب فيديو قصير للفتاة العمانية مزون الصوافية، وعلق النشطاء عليها بشكل ملفت معجبين بموهبتها المميزة، حيث طالب أحد النشطاء بتعليق على التغريدة الإهتمام بكل المواهب العمانية في كافة المجالات، حيث قال ما نصه: “رائعة بحق .. وتستحق الدعم.. كما نتمنى الأخذ بيد كل المواهب العمانية المبدعة ف شتى المجالات لتساهم ف رفع إسم عمان عاليا. وخصوصا ف مجال الابتكار وتبني أفكارهم واختراعاتهم”

بادرة طيبه في تشجيع المواهب ..والعمل على دعمهم تحفيزهم للإبداع هيه مسؤوليه مجتمعية ..شكرا لكم — ياسر عبيد (@YasserObeid2020) February 21, 2019

وكان قبل ذلك صفحة أدب عمان قد نشرت فيديو للموهبة العمانية، بعد ظهورها في برنامجي صباح الشباب و قهوة الصباح بإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، الفيديو الذي لقى إهتمام مميز من الكثير من النشطاء والمؤسسات.

ونشرت صفحة فعاليات عُمان فيديو آخر للفتاة الموهوبة صاحبة الحنجرة الذهبية مزون بنت عبد العزيز