الدبور – الاميرة العنود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود إشترت لوحتين فنيتين من فنان تركي، حسب ما جاء في صحيفة بني شفق التركية، وهي نفس الصحيفة التي فضحت أسرار الجريمة التي إرتكبها ولي عهد السعودية بن سلمان بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حيث قطعه بمنشاره في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

فقد اشترت الأميرة السعودية، العنود بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود، لوحتين من الفنان التركي سامي سافاتلي.

وذكر بيان صادر مكتب سافاتلي، الجمعة، أن لوحاته التي تمزج بين فن الخط وفنون تقليدية أخرى بأسلوب معاصر، باتت تلقى اهتماما في الشرق الأوسط أيضا.

ولفت البيان إلى أن الأميرة السعودية، ابتاعت لوحتين، من مجموعة “الأسماء الحسنى”، للفنان سافاتلي.

وأوضح أن اللوحتين مكتوب عليهما “يا الله” و”يا فتاح”، على خلفية باللونين الأزرق الغامق والذهبي.

وقد علق الناشط المعروف بو غانم بتغريدة على الخبر حيث قال كما لسع الدبور من صفحته ما نصه: “الاميره التي اشترت اللوحه هي العنود بنت مشعل بن عبدالعزيز المعروف بملك الشبوك في السعوديه الحين ماابغي اسمع نفس #كلب_ينبح في حسابي يقولي روح خل العصملي ينفعك”

الاميره التي اشترت اللوحه

هي العنود بنت مشعل بن عبدالعزيز

المعروف بملك الشبوك في السعوديه

الحين ماابغي اسمع نفس #كلب_ينبح

في حسابي يقولي روح خل العصملي ينفعك https://t.co/Cl6OqhpbTS — بوغانم (@hassanalishaq73) February 22, 2019

ويتميز أسلوب الفنان سافاتلي بالمزج بين الشرقي والغربي، والتقليدي والحداثي، واستعمال ألوان تتسم بالجرأة في أعماله.

ويستخدم سافاتلي في أعماله الأخيرة المستمدة من فن الخط، الرسم الزيتي والأكريليك، والحبر، والتذهيب.