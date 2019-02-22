الدبور – نشب حريق في أحد المجمعات التجارية في ولاية صحار العمانية، وقد تلقى الدفاع المدني و الإسعاف في سلطنة عمان بلاغ عن نشوب حريق ضخم في احد المجمعات التجارية.

ونشر على الصفحة الرسمية للدفاع المدني و الإسعاف على تويتر تغريدة تفيد بتقديم البلاغ، وجاء فيها ما نصه: “بلاغ عن نشوب حريق بأحد المراكز التجارية بولاية #صحار بمحافظة #شمال_الباطنة .. فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة في الموقع ، والتفاصيل لاحقاً ..”

بلاغ عن نشوب حريق بأحد المراكز التجارية بولاية #صحار بمحافظة #شمال_الباطنة ..

فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة في الموقع ، والتفاصيل لاحقاً ..#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) February 22, 2019

وبعد أقل من نصف ساعة تم نشر التفاصيل، ان الدفاع المدني و الإسعاف عمان سيطر على الحريق ولم تنتج عنه سواء إصابة شخصين من الجنسية الآسيوية بإصابات بسيطة جدا، حيث تم إتخاذ اللازم وعلاجهم، وقال في تغريدة ثانية بعد أقل من نصف ساعة ما نصه: “إلحاقاً إلى بلاغ الحريق الواقع بأحد المجمعات التجارية بولاية #صحار نفيدكم انه تمت السيطرة عليه وإخماده ،حيث نتج عنه إصابة شخصين من الجنسية الآسيوية بإصابات بسيطة ،وتم تقديم العناية الطبية الطارئة لهما في الموقع وهما بصحة جيدة.”