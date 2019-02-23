الدبور – السعودية العظمى أصبحت بفضل بن سلمان تبحث عن العظمة، هكذا علق ناشط على موقع تويتر على فيديو نشره جندي سعودي على صفحته على موقع تويتر وهو يقود مركبته، بعد توقيفه من قبل شرطي مرور في السعودية، ومخالفته لسبب صدمه وسرق النوم من عينيه حتى ذهب ثاني يوم للمحكمة للإستفسار عن طريقة الحلب الجديدة التي تتبعها الحكومة.

وبعد حلب ترامب الشهير لمملكة بن سلمان، وبعد احلب الثاني أيضا لما شفطه بن سلمان من التجار و الأمراء، وبعد جولته إلى باكستان و الهند و الصين التي كلفته أكثر من ٢٠٠ مليار دولار، إتجهت المملكة لحلب المواطن في مجالات لم تخطر على بال أحد.

الجندي السعودي الذي نشر الفيديو قال أن الشرطي خالفه لأن مركبته لا تحتوي على بنزين كافي!!

نعم كما قال ففي مملكة بن سلمان أي مركبة تحتوي على بنزين أقل من الربع يخالف صاحبها بمخالفة قيمتها 500 ريال سعودي.

ولا نعلم كيف سيتم تفتيش السيارات التي لا تحتي على بنزين كافي؟ ولا نعلم كيف يخالف شخص لا يملك ثمن تعبئة مركبته إلى الآخر؟

وقال الجندي السعودي إنه ٫هب للإستفسار ثاني يوم، وقال صدقوني ما عرفت أنام الليلة، و٫هبت لأسأل، قالو لي هذا هو القانون أقل من الربع مخالفتها 500 ريال، إدفع وامضي..

وعلق الكثير من النشطاء على الفيديو حيث قال ناشط ما نصه: “العظمى أصبحت بفضل الغبي ابن الأهبل تبحث عن العظمة”.

وقال آخر ما نصه: “خيبة والله الله يعينك وشو ها طولة البال اللي في شرطي المرور ما اتوقع يقول لاي سيارة وقف بشيك على البنزين”

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور وانتبه عزيز المواطن السعودي فلا تعلم من أين ستأتيك عملية الحلب.