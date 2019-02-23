الدبور – شيماء الوهيبية الناشطة العمانية المشهورة، نشرت تغريدة تشرح فيها طريقة عمل الذباب الإماراتي، وكيف يستخدمون أسماء عمانية ويدعون إنهم من سلطنة عمان لبث سمومهم وقذاراتهم على كل من يخالفهم.

وكانت شيماء قد نشرت تغريدة ترد فيها على تغريدة للإعلامي جمال ريان يتهم فيها الذباب الإماراتي بفبركة صور له وفبركة قصص خيالية بإستخدام حسابات تدعي إنها من سلطنة عمان، وقال أخلاق العمانيين أرفع و أرقى من تلك التغريدات.

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وقالت شيماء في تغريدة لسعها الدبور تشرح فيها طريقة عمل الذباب الإماراتي، ليعم جمال وغيره عند الإطلاع على أي حساب يدعي إنه من السلطنة، قالت ما نصه:

“استاذ جمال

إن رأيت حساب يدعي انه عماني وهو:

– لا يجيد اللهجات العمانية

– يتابع كافة الحسابات الرسمية ولا يرد او يعلق عليها

– اغلب مشاركاته ريتويت

– لا يناقش القضايا المحلية او حتى حالة الطقس

– بذيء اللسان

– يدافع بشدة عن السعودية ، فاعلم انه من الذباب الالكتروني الإماراتي طبعاً”

وكان جمال ريان قد قال في تغريدة نشرها ما نصه: “واثق ١٠٠٪ ان عاطف البلوشي هذا الذي يفبرك لي الصور والقصص على الفتوشوب ليس من #سلطنة_عمان ، وإنما من #الامارات او #السعودية ، الشعب العماني ارقى من ذلك بكثير ، احمد الله الذي رزقني بزوجة صالحة تغنيني الف مرة عن هذه المرأة الجميلة التي فبركها لي في هذه الصورة”