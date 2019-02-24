الدبور – قال الصحفي الأمريكي المعروف “توماس فريدمان” إن الكثير من دول الشرق الأوسط في وضع صعب للغاية بسبب التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، لكن فريدمان تحدث عن دول تسير في طريق صحيح ضاربا مثالا بالسلطنة.

وقال “فريدمان” إن السلطنة تسير في طريق صحيح واختارت الابتعاد عن خطوط التجاذبات في المنطقة متمنيا أن تستمر في طريقها وعلى سياستها.

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وأضاف: “لأنني أعرف السلطنة أتيت إليها بعد زيارة أولى كانت قبل 40 سنة ورأيت اليوم تغيرات كبيرة حدثت”.

وقال فريدمان في محاضرة له في معرض مسقط الدولي للكتاب: إن منطقة الشرق الأوسط لا تدعم التعليم مدى الحياة والكثيرون فيها يسعون من أجل إشعال فتيل المواجهة بين الثنائيات سواء كانت دولا أو مذهبيات.وفق صحيفة “عمان”

وحاول فريدمان تقديم استعراض دقيق حول كتابه الذي تفاجأ أن له ترجمة عربية في المعرض.