الدبور – نشر داعية سعودي فيديو على موقع تويتر، عن قصة حصلت معه في سلطنة عمان لرجل من اوروبا قابله هناك وتعجب من سبب دخوله في الإسلام بدون أي دعوة من أحد ولا حضور دروس ولا أي شيء يدعوه للإسلام.

وقال الداعية في فيديو لسعه الدبور، أن هذا الرجل لم يقم احد بدعوته للإسلام ولم يشرح له أحد عن الإسلام ليقتنع به ويؤمن برسالته.

وعندما سأله كيف دخلت الإسلام قال ذهبت إلى سلطنة عمان برحلة عمل مؤقتة، أنهي عملي فيها و أعود لوطني، ولكني خلال فترة عملي هناك رأيت من الأخلاق ما لم أراه في أي مكان زرته.

وهو رجل أعمال دائم التنقل بين الدول المختلفة، ولكنه بهر بمستوى الأخلاق في التعامل التي شاهدها في سلطنة عمان.

وأنهى الداعية حديثه إنها دولة عمان الشقيقة فهنيئا لكم يا أهل عمان على هذا الشرف.

وذكر بالحديث الصحيح عن النبي علية الصلاة و السلام عندما قال : ” لو أهل عمان أتيتَ ما سبوك و لا ضربوك”