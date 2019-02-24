الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لحفل من ضمن إحتفالات الكويت باليوم الوطني، والذي يصادف يوم الإستقلال ويوم التحرير، يظهر فيه الفنان غانم السليطي وهو يشجع الحضور على المشاركة في الإحتفال.

وظهر الفنان غانم السليطي في مسرح عبدالعزيز ناصر في #اوبريت_وطن_واحد، وقد أخذه الحماس وقام من مقعده وقدم وصلة مرحة تفاعل معها الحضور، حيث بث فيهم الحماس والحب، وشجعهم على التفاعل والتصفيق مع الأوبريت.

حفل عادي، إحتفال قطري مع جيرانهم في الكويت، كل هذه امور طبيعية، ولكنه مستفزة للبعض، فقد إستفز نشر هذا المقطع الذباب الإماراتي و السعودي كالعادة.

فعلق الذباب عليه بالشتائم والسخرية من قطر ومن الكويت ومن عدد الحضور، لأن الاكبر دائما يشدهم فلا يرغبون بأي شيئ صغير.