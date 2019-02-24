الدبور – نسرين طافش الممثلة السورية التي ظهرت قبل أيام في المسجد في فيديو نشرته على صفحتها وهي ترتدي الحجاب، وتقدم المواعظ الدينية، وكيف أن المسجد فيه راحة نفسية وروحية عظيمة جدا.

حيث كتبت في صفحتها على أنستغرام: جمعة مباركة.. محبية وسلام من جامع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي في دمشق.

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ونشرت طافش بعد يومين فقط، صورة عبر حسابها الشخصي بـ“إنستغرام“، تظهر فيها أثناء قيامها بجولة في شوارع سوريا، مرتدية ”هوت شورت“ نبيتي اللون، وصفه كثيرون بالجريء ولا يليق بأن تظهر به بعد نشرها فيديو أثناء تواجدها في المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وشن النشطاء على طافش سيلٌ من التعليقات السلبية والساخرة من قبل متابعيها، بسبب ما يقولون إنه تناقض غريب في ملابسها ما بين الحشمة والعري.

وكتبت ناشطة تدعى نيدال تعليقًا تقول فيه، ”لسة امبارح كنت بالجامع وعم تحكي عن الخشوع“، بينما قالت بتول، ”أول امبارح كنت عند المسجد وبتحكي سكينة وطمأنينة، وبعد يومين لابسة شورت، ارحمينا“.

وعاتبها ناشط آخر بقوله، ”استحي علي حالك طلعتي من سوريا شلحتي أواعيكي لسا امبارح طالعة بالحجاب وكلك إيمان الكل بيحكي عليكي بطلتي ممثلة صرتي استعراضية“.

وسخرت ميادة من طافش قائلة، ”الجمعة كنت محجبة واليوم بالشورت بيصير.. ااااخ بس قربت قربت على قولة أبو محمود“.

شاهد ماذا وضعت على نفس الحساب بعد فيديو المسجد و الحجاب و المواعظ الدينية مباشرة: