الدبور – هدية فلسطينية للشعب الكويتي و دولة الكويت، قدمها الفنان الفلسطيني قاسم النجار بالمشاركة مع الفنان شادي البوريني، وهي عبارة عن أغنية حب ووفاء لدولة قدمت الكثير للقضية الفلسطينية.

وعاش في الكويت أكثر من نصف مليون فلسطيني قبل الغزو، ودعمت الكويت القضية الفلسطينية منذ اليوم الاول لإستقلالها، وحتى هذا اليوم موقف الكويت من القضية الفلسطينية و اهميتها لم يتغير، حيث ما زالت تقاوم وتقف مع فلسطين في المحافل الدولية وترفض التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وتشكل الكويت وجع الرأس للكيان في المحافل الدولية وخصوصا في مجلس الأمن.

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ورأى الفنان شادي البوريني و قاسم النجار تقديم أغنية متواضعة لدولة الكويت و اميرها وشعبها بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف ٢٥ فبراير كل عام.

شاهد الأغنية التي لسعها الدبور: